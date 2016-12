Throwback Thursday: de cast van ‘The Family Man’ 16 jaar later

Als je op zoek bent naar een gezellige kerstfilm dan vind je ‘The Family Man’ terug in elk rijtje. En dat is niet voor niets. Ken je de film nog? Zo ziet de cast er nu uit.

In The Family Man wordt hoofdrolspeler Jack op een dag wakker in een huis waarvan hij denkt dat het niet zijn eigen huis is. Wat blijkt: hij is het leven belandt dat hij had gekregen als hij zijn vriendin nooit had verlaten. Als hij zijn lesje heeft geleerd, keert hij terug naar zijn ‘eigen leven’ en neemt dan weer contact op met zijn vroegere vriendin. Hoe zien Jack en zijn vrouw Kate er nu uit? Wij zochten het uit.

Tweeling

Leuk weetje: het kleine jongetje Josh Campbell werd door 2 jongetjes gespeeld. De tweeling Jake en Ryan Milkovich hebben na deze film niet meer in andere films gespeeld. Zij hebben blijkbaar voor een leven buiten de schijnwerpers gekozen.



