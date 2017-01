Throwback Thursday: zó ziet schaatser Falko Zandstra er nu uit

Omdat het nu toch echt winter is en we afgelopen weekend allemaal massaal hebben geschaatst, zijn wij de schaatsarchieven in gedoken. Want hoe gaat het nu eigenlijk met Falko Zandstra? (tekst gaat verder onder video)

Gespierde spijker

Falko ‘de gespierde spijker’ Zandstra was een echt natuurtalent. Nadat hij wereldkampioen werd bij de junioren duurde het niet lang voordat hij wereldkampioen werd in Noorwegen. Falko was een echt meisjesidool en zijn poster hing bij veel meisjes in Nederland boven hun bed. Hoe gaat het nu met de langebaanschaatser? Inmiddels schaatst hij niet (zo vaak) meer, maar is hij een eigen bouwbedrijf begonnen. En zo ziet hij er nu uit:



Beeld: ANP.