Throwback Thursday: zó guitig zag George Clooney eruit als klein ventje

We leerden hem kennen als dokter Douglas Ross in ‘ER’. Hij groeide uit tot een enorm succesvolle filmster, de meest begeerde vrijgezel ter wereld, en hét gezicht van Nespresso. We hebben het natuurlijk over George Clooney. Inmiddels is hij bezet; getrouwd met zijn grote liefde Amal, en samen verwachten ze in juni een tweeling. Zullen die kleintjes er net zo guitig uitzien als George op deze kinderfoto’s?

Beeld: Pinterest, AFP