Throwback Thursday: zó zag Ivanka Trump eruit als jong meisje

Op 30 oktober 1981 zag Ivanka Trump het levenslicht. 16 jaar later stond ze op de cover van het tijdschrift ‘Seventeen’. En nu loopt de ‘first daughter’ rond in het Witte Huis. Zó zag ze eruit toen ze nog een jong meisje was: een overzicht van jeugdfoto’s.

Op deze foto is Ivanka 9 jaar oud:



Broers

Met haar vader en haar 2 oudere broers Donald Jr. en Eric.

Gescheiden ouders

Haar moeder Ivana en vader Donald scheidden in 1991.

Model

In 1997, toen Ivanka 16 jaar was, stond ze op de cover van ‘Seventeen’.



