We snappen heel goed dat je héél even moest nadenken wie Jordy Lemoine ook alweer is, maar als wij zeggen ‘Dur Dur D’être Bébé’ dan weet je het toch wel weer?

Jordy had in 1992 namelijk een dikke hit te pakken met dit Franse nummer. Inmiddels is hij 29 en wil hij vast niet meer herinnert worden aan het nummer dat hij zong als klein jochie. Maar wij wel, want we waren heel benieuwd hoe hij er nu uit zou zien.

alguien recuerda a este niño? Jordy Lemoine pic.twitter.com/f3MY3bFtSi — Irma Vidal (@IrmaVidal13) 27 februari 2013



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Beeld: Twitter