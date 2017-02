Throwback Thursday: zo ziet de cast van de serie ‘St. Elsewhere’ er nu uit

Ben je een grote fan van ziekenhuisseries? Grote kans dat je in de jaren ’80 aan de buis gekluisterd zat voor de serie ‘St. Elsewhere’. Hoe gaat het nu met de cast van de serie?

De dramaserie over het ziekenhuis St. Eligius in Bosten werd van 1982 tot 1988 in Amerika uitgezonden en ook in Nederland was het jarenlang op televisie te zien. De cast van de serie bestaat uit een aantal acteurs als Denzel Washington en Mark Harmon die we nu nog steeds regelmatig zien in films en series. Hoe zien zij en de rest van de cast er nu uit?

Beeld: Gettyimages, Brunopress, ANP.