Throwback Thursday: zo zien The Cats er 40 jaar later uit

The Cats is een popgroep uit Volendam die in 1964 werd opgericht. Van 1968 tot 1975 waren ze één van de succesvolste bands van Nederland. Dit is hoe Piet Veerman (zie video), Arnold Mühren, Jaap Schilder en Piet Keizer er nu, 40 jaar later, uitzien.

The Cats ontwikkelden een nieuw muziekgeluid, ook wel palingsound genoemd. De stem van Piet Veerman en de pen van Arnold Mühren kenmerkten deze muziek. Wie herinnert zich de klassier One way wind nou niet? Na hun meest succesvolle jaren hebben de bandleden nog een aantal keren geprobeerd om een comeback te maken maar dit is ze niet gelukt. In 1985 viel de band echt uit elkaar.

Bandleden

Helaas leven niet alle bandleden meer. Theo Klouwer is in 2011 overleden en Cees Veerman in 2014. Piet Keizer, Arnold Mühren, Jaap Schilder en Piet Veerman zijn inmiddels allemaal de 70 gepasseerd en zien er nu zo uit:

Theo Klouwer

Cees Veerman

Piet Veerman

Piet Veerman herstelt langzaam van operatie aan zijn rechterlong https://t.co/9ZfFyt2CBM pic.twitter.com/gNOwmeOQtC — Privé (@prive_nl) 1 september 2016

Piet Keizer in 2011:



Arnold Mühren (in 2015):

Jaap Schilder:

LEES OOK:

Beeld: ANP.