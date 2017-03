Tiener wil indruk maken op meisje en dat kost hem bijna zijn leven

Een poging om indruk te maken op het meisje van zijn dromen, kostte een Australische tiener bijna het leven. Lee (18) sprong in een rivier en werd aangevallen door een krokodil.

Lee wilde zo graag indruk maken op de Britse backpacker Sophie, dat hij er niet aan dacht dat er krokodillen in de rivier zaten.

Meteen aangevallen

Achteraf geeft Lee toe dat zijn actie ‘stom’ was. Toen hij in de rivier dook, werd Lee meteen aangevallen door een krokodil. Het dier beet hem in zijn arm. “Ik dacht dat ik er geweest was”, vertelt Lee.

Ziekenhuis

“Ik gaf hem een klap op zijn snuit, daarna nog een klap op zijn ogen en toen liet hij me los.” Gelukkig lukte het de tiener om op de kant te klimmen. Nu ligt hij in het ziekenhuis.

Leven riskeren

Sophie heeft Lee nog niet bezocht in het ziekenhuis. Wel heeft ze toegezegd dat ze met hem op date gaat. Maar over zijn impulsieve actie is ze niet te spreken: “Ik zou wel gek zijn als ik hier van onder de indruk was. Het is niet grappig om je leven riskeren op die manier. Ik vind het wél goed hoe opgewekt hij is na de aanval.”

Paar littekens

Daar heeft Lee ook reden toe. Waarschijnlijk houdt hij alleen een paar littekens over aan deze spannende gebeurtenis.

