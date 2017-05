Tiener geeft liefste reactie ooit nadat iemand zijn vriendin ‘dik’ noemt

In de Verenigde Staten is het schoolgala een nog grotere happening dan in Nederland. Net als ieder ander stel hielden Tre Booker en zijn vriendin Madison vooraf een uitgebreide fotoshoot die ze trots deelden op social media.

Op de foto’s draagt Madison een roze paillettenjurk en een roze vlinderdasje. Ze zagen er fantastisch uit, maar al snel kreeg Madison negatief commentaar – van een onbekende notabene.

Don’t see how people can be rude to people they don’t even know pic.twitter.com/wx7cu7OGgp

— madison (@madisonfaithhh_) April 30, 2017