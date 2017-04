Tieners krijgen een kindje en verstoppen het in de wildernis

Een verhaal dat doet denken aan de film Into the wild (zie trailer): twee tieners van 14 en 15 jaar kregen een kind en uit angst dat ze het baby’tje niet mochten houden, smokkelden ze het vanuit het ziekenhuis mee de wildernis in.

De Australische Jayden (15) en Jenifer (14) vreesden dat ze omdat ze nog zo jong zijn, ze hun kindje moesten afstaan. Om de autoriteiten voor te zijn, namen ze zich voor in de wildernis te gaan leven. Ze wikkelden hun drie dagen oude kindje in een doek en stopten ondertussen nog bij een kampeerwinkel. Ondertussen was de familie uiteraard in paniek en startte de politie een grootschalige zoekactie.

Artsen

De politie stelde alles in werking om de tieners en hun kindje terug te vinden. “Breng het kind even terug. Jullie zitten niet in de problemen, maar de artsen moeten jullie baby nog onderzoeken”, probeerde politierechercheur Grant Healey. Het hielp niet.

‘Je bent perfect’

De familie schakelde ondertussen Facebook in om de twee avonturiers van gedachten te doen veranderen. “Mijn trots, mijn kleindochter. Ik hou ontzettende veel van jou, je bent perfect”, schreef Jenifers oma op het medium.

Niet vervolgd

Na zestien uur besloten Jenifer en Jayden toch uit hun schuilplaats te komen. Hun baby was ongedeerd. “Het zijn goede ouders. Ze wilden gewoon niet gescheiden worden van hun kindje”, zei Jenifers oma later tegen journalisten. De politie liet weten dat de twee weglopers niet vervolgd worden.

Teen parents’ wild night with bub: TEENAGE couple Jenifer Morrison, 15, and Jayden Lavender… https://t.co/UGdzDtfn2f — tyyguana (@tyyguana) April 13, 2017

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter