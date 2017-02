Waarom je niet moet lachen om deze obese tijgers

Een fotoserie van veel te zware, zieke tijgers in een ‘tijgerpark’ in China heeft tot grote verontwaardiging geleid bij dierenrechtenorganisaties. “Deze tijgers zijn niet grappig of schattig, ze zijn ziek.”

VIDEO: Tijgers jagen op filmende drone.

Siberische tijgers zijn in het wild extreem snel en wendbaar, maar de dieren op deze beelden kunnen enkel op de grond liggen van ellende. Dat viel de bezoekers van het Chinese tijgerpark ook op. Ze maakten zich zorgen over de gezondheid van de tijgers.

Tijd van het jaar

Volgens de medewerkers van het tijgerpark is er echter geen reden tot zorgen, omdat de dieren volgens hen in de winter gewoon wat dikker zijn dan in de zomer. In de lente zouden ze vanzelf weer op gewicht komen.

Een onnatuurlijk dieet

The Born Free Foundation, een wereldwijde dierenrechtenorganisatie, is het absoluut niet eens met de medewerkers van het tijgerpark. “Deze tijgers hebben obesitas gekregen door een slecht, onnatuurlijk dieet en een slechte leefomgeving. Dit is niet grappig of schattig, deze dieren zijn ziek.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock