Nagellakheld Tijn beleeft een heel bijzondere dag in de 3FM-studio

Hij maakte in december een onuitwisbare indruk op heel Nederland: de kleine Tijn Kolsteren. Het ongeneeslijke zieke jongetje haalde met zijn nagellakactie ruim 2,5 miljoen euro op voor Serious Request. Vandaag was hij een dagje in de 3FM-studio en daar kreeg hij een hoge onderscheiding uitgereikt.

De 6-jarige Tijn kwam samen met zijn ouders en broertje langs voor een rondleiding in de studio. In de show bij dj’s Frank en Domien vertelde zijn vader hoe het nu met Tijn gaat, die aan hersenstamkanker lijdt. In januari leek het nog bergafwaarts te gaan, maar nu gaat het weer iets beter. “Het gaat redelijk goed met Tijn”, vertelt zijn vader. “Hij heeft ups en downs met zijn gezondheid, maar nu is het stabiel.”

Chemokuur

Tijn krijgt op dit moment een chemokuur. “Ook heeft hij bestraling gehad. Vorige week zijn we een midweekje op vakantie geweest en toen belde de dokter, die vertelde dat de laatste MRI er beter uitzag dan die van januari. De tumor is dus een stukje kleiner geworden. De chemo lijkt de groei te remmen.”

Verrassing

Tijn vond het al spannend genoeg om bij 3FM te zijn, maar er stond hem nog een verrassing te wachten. Hij kreeg een hoge onderscheiding uitgereikt: het Kruis van Verdienste van het Rode Kruis. Deze onderscheiding wordt alleen bij hoge uitzondering uitgedeeld als er sprake is van ‘belangrijke diensten binnen of jegens het Rode Kruis’. Onder andere Eric Corton en Prins Bernhard kregen deze onderscheiding ook.

‘Dichter bij elkaar’

Directeur Gijs de Vries van het Rode Kruis overhandigde de onderscheiding. “Met het opgehaalde geld kunnen niet alleen heel veel kinderen worden geholpen, maar de actie van Tijn heeft Nederland ook dichter bij elkaar gebracht”, zei De Vries.

VISITE! 💅🏼 Hallo, Tijn! Zometeen om 16:00 bij @frank3fm op de radio. ❤ Een bericht gedeeld door Domien Verschuuren (@domien) op 5 Apr 2017 om 6:49 PDT

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: 3FM, Shownieuws. Beeld: ANP