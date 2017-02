Actrice Tina de Bruin is bevallen

Actrice Tina de Bruin (in bovenstaande video 7 maanden zwanger) en acteur Vincent Croiset zijn ouders geworden van een zoon. Het ventje heet Teddy en het is hun eerste kind samen.

Het gaat heel goed met het kersverse gezinnetje, laat het management aan Shownieuws weten. “Alles is goed gegaan. Ze zijn heel blij en het kindje is gezond op de wereld gebracht.”

Vier zoons

Afgelopen donderdag is het kindje geboren, maar vandaag is het nieuws bekend gemaakt. Tina de Bruin is voor het eerst moeder geworden. Vincent heeft al 3 jongens uit een eerder relatie met Tjitske Reidinga.

