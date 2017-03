Een frustratie die veel moeders wel zullen herkennen: mannen of zonen die maar niet ín het toilet willen plassen. Het lijkt wel hogere wiskunde voor de man, terwijl het eigenlijk echt niet zo moeilijk is.



De moeder in de video hierboven was het dan ook helemaal zat. “De urine lijkt altijd naast het toilet te landen, waardoor de badkamer naar een metrostation ruikt.” In het filmpje legt de moeder op een hilarische manier nog een keer haarfijn uit hoe het wél moet.



Bron: Viral Thread