Toon (79) “Ik heb zoveel nare dingen gezien in een verpleeghuis; dat wil ik haar niet aandoen”

Toon van Liempd (79) uit Schijndel zorgt al 17 jaar met veel liefde voor zijn vrouw Marie (80), die getroffen is door een beroerte. Dat kan hij alleen blijven doen met de juiste ondersteuning van een wijkverpleegkundige en huishoudelijke hulp. Maar daar wordt op bezuinigd…

“Ik ben bijna een half jaar dag en nacht bij haar gebleven in een verpleeghuis en toen heb ik zoveel nare dingen gezien; dat wil ik haar niet aandoen,” vertelt Toon aan Hart van Nederland. Vandaar dat hij Marie thuis wil blijven verzorgen. Maar het is de vraag of hij dit kan blijven doen.

Van 4,5 naar 2,5 uur

Het stel krijgt nu vanuit de gemeentelijke WMO-regeling 4,5 uur huishoudelijke hulp per week. Maar dat gaat op 1 april veranderen. Door een wetswijziging gaan de meest ernstige gevallen, waaronder Marie, over naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en die biedt maar 2,5 uur huishoudelijke hulp per week. Toon verliest dus twee uur hulp in de huishouding. “We hadden per brief juist om verhoging gevraagd en in plaats daarvan gaat het omlaag.”

Zware taak

Rob Geus gaat op bezoek bij het koppel, waar Marie volschiet als het onderwerp besproken wordt. Geus is niet over de situatie te spreken: “Want als de politiek wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dan moet dat toch optimaal ondersteund worden?” Dat beaamt Toon. “Het is een ongelooflijk zware taak, maar dat heb ik er wel voor over. Ik heb beloofd toen ik voor het altaar stond: tot het einde. Dat ga ik doen.”

