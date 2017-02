Topmodel Christie Brinkley (63) is terug (mét haar dochters!)

Christie Brinkley stond in 1979 voor het eerst op de cover van de badpakkeneditie van het tijdschrift ‘Sports Illustrated’ en er zouden er nog vele volgen tot ze in 2004 haar bikini aan de wilgen hing. Maar nu, 13 jaar later, staat Christie op 63-jarige leeftijd opnieuw op de cover. Dit keer met haar dochters Alexa Ray (31) en Sailor Brinkley (18).

“Mijn eerste gedachte was: op mijn leeftijd? Ik dacht het niet”, vertelt Christie in een interview met People Magazine. “Toen ik 30 werd, dacht ik dat het de laatste keer zou zijn dat ik in een badpak zou poseren. Maar als deze Sports Illustrated in de winkel ligt ben ik 63. Ik dacht dat ik het nooit meer zou doen, maar toen ik hoorde dat ik het met mijn dochters mocht doen besloot ik het er nog een laatste keer op te wagen.”

Bevrijdend

Op de foto’s, die weinig aan de verbeelding overlaten, zien we Christie met haar dochters. Christies jongste dochter Sailor vond het idee van een fotoshoot met haar moeder en zus al vanaf het eerste moment een geweldig plan. “Ik vind het heel krachtig en bevrijdend”, aldus de 18-jarige. Oudere zus Alexa moest er eerst even goed over nadenken. “Ik moest echt even overtuigd worden.”

In een hokje

Christie hoopt dat de fotoshoot bijdraagt aan de discussie over leeftijd in de mode-industrie. “In een land dat heel erg gefocust is op leeftijd en veroudering vinden mensen het prettig om je in een hokje te stoppen”, aldus Christie. “Vrouwen voelen zich beperkt door hun leeftijd. Met deze fotoshoot hoop ik de angst voor veroudering kleiner te maken.”

