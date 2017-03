Tragisch incident tijdens optreden van Adele

Zangeres Adele heeft vrijdagavond een optreden in Sydney onderbroken omdat iemand in het publiek een hartstilstand kreeg. Volgens ooggetuigen was Adele zichtbaar aangeslagen door het incident.

Een 47-jarige vrouw stortte in tijdens het concert in het ANZ-stadion in de Australische stad. Hulpverleners moesten zich een weg banen door de menigte om het slachtoffer te bereiken. De vrouw is naar verluidt met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Adele stopte direct met zingen toen ze doorhad dat er iets aan de hand was. Nadat de vrouw werd weggevoerd kon de zangeres de show weer hervatten.

File

Het optreden was die avond al drie kwartier later begonnen dan gepland, omdat de ruim 95.000 bezoekers in een file waren beland op weg naar het stadion. Tegen de tijd dat het concert zou beginnen, was de zaal pas voor een derde gevuld.

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron en beeld: Show.nl/ANP