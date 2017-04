Tragisch: jongetje doodgedrukt in ronddraaiend restaurant VS

Wat een gezellige lunch had moeten zijn in een ronddraaiend restaurant, is geëindigd in een groot drama voor een gezin uit North Carolina. Een 5-jarige jongen wist tijdens het eten aan het zicht van zijn ouders te ontsnappen, en kwam met zijn hoofd vast te zitten tussen een muur en een tafel op een draaiend platform.

De jongen was met zijn ouders aan het eten in het Sun Dian Restaurant, dat zich op de 73ste verdieping bevindt van een hotel in het centrum van de stad. Bezoekers hebben een prachtig panoramisch uitzicht op de stad door de draaiende tafels.

Hoofdletsel

Het jongetje was echter door het restaurant gaan dwalen en stapte in een opening tussen de muur en een tafel, aldus Warren Pickard van de politie van Atlanta. De vloerde stopte direct met draaien, maar het jongetje had zulk ernstig hoofdletsel opgelopen dat hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek, zo meldt CNN.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: CNN. Beeld: KIJK