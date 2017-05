Tragisch: meisje dat jarenlang moest doen alsof ze ziek was gaat over tot wanhoopsdaad

De 23-jarige Gypsy Rose kreeg al op jonge leeftijd te maken met de nodige tegenslagen. Het meisje leed aan een genetische spierziekte waardoor ze gekluisterd was aan een rolstoel en werd ook nog eens getroffen door leukemie. Gelukkig had ze een zorgzame moeder, Dee Dee, die dag en nacht voor haar klaarstond.

Als Dee Dee op 14 juni 2015 dood wordt aangetroffen in haar woning, komt er echter een verontrustende zaak aan het licht.

Geliefd duo

In de wijk Springfield in de Amerikaanse staat Missouri zijn Gypsy Rose en haar moeder Dee Dee zeer geliefd. Buren zijn gek op de zorgzame moeder en haar gehandicapte dochter, en brengen de twee regelmatig een bezoekje. Wanneer Gypsy en haar moeder plotseling niks meer van zich laten horen, begint de buurt zich dan ook zorgen te maken.

Raadsel

Een omwonende besluit uiteindelijk de politie in te schakelen, en niet veel later wordt de bungalow van Dee Dee opengebroken. In de woning treffen agenten het levenloze lichaam van de moeder aan, vol met steekwonden. Dochter Gypsy is echter in geen wegen of velden te bekennen. Wel wordt de rolstoel van het meisje aangetroffen, een hulpmiddel dat Gypsy nodig heeft om zich te verplaatsen. Agenten staan voor een raadsel, want waar het meisje zonder rolstoel heen zijn gegaan?

Münchhausen by Proxy

Als niet veel later de boodschap ”De trut is dood” op de Facebookpagina van Gypsy verschijnt, komt er een verschrikkelijke waarheid aan het licht. Dee Dee bleek aan een zware vorm van Münchhausen by Proxy te lijden, een psychische aandoening waarbij ouders hun kinderen bewust ziek maken of ziektes verzinnen. Dee Dee deed iedereen geloven dat Gypsy ernstig ziek was, zelfs Gypsy’s eigen vader.

Gevangen in huis

Gypsy moest al die jaren in een rolstoel zitten, terwijl ze gewoon kon lopen. Ook werd ze jarenlang gevangen gehouden in hun huis in Springfield. Het meisje mocht alleen in het bijzijn van haar moeder naar buiten. “Ik dacht echt dat ze invalide was”, vertelt vader Rod aan de New York Post. “Dee Dee kon me heel goed overtuigen dat er een probleem was.” De schok was dan ook groot toen hij hoorde dat Gypsy haar moeder had doodgestoken. Gypsy kon de wreedheden van haar moeder niet langer aan, en was tot een wanhoopsdaad overgegaan. Het meisje werd uiteindelijk gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar cel, de minimumstraf.

In de nieuwe misdaaddocumentaire Mommy Dead and Dearest van HBO wordt dieper ingegaan op de bizarre relatie tussen moeder en dochter. Ook wordt duidelijk waarom Gypsy uiteindelijk tot zo’n gruweldaad overging.

LEES OOK:

Bron: HBO. Beeld: KIJK