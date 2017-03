De 19-jarige Fredzania Thompson is overleden bij het maken van foto’s voor haar portfolio, vertelt haar moeder. Het model stond op het spoor en werd aangereden door een trein. Ze was verloofd en zwanger.

Fredzania Thompson, die naar Blinn College in Texas ging, was atlete, en hoopte met de foto’s haar modellencarrière van de grond te krijgen. Haar moeder, Hakamie Stephenson, vertelt bij de Eagle dat ze haar studie even op een lager pitje had gezet om zich op een loopbaan in de mode te storten.

Naderend onheil

Fredzania was verloofd en zwanger toen ze stierf. Ze stond op het spoor bij Navasota om een foto te maken, toen een trein kwam aanrijden. Bij het ontwijken van de trein, werd ze geraakt door een trein die van de andere kant kwam. Onderweg naar het ziekenhuis overleed ze aan haar verwondingen. De familie heeft een foto gedeeld die vlak voor haar overlijden is genomen. Fredzania staat er vrolijk en zelfverzekerd op, nog onbewust van naderend onheil. De fotograaf heeft het ongeluk wel overleefd.

Fredzania’s moeder vertelt bij de Eagle dat haar dochter zwanger was van haar verloofde, die al een zoon had uit een eerdere relatie. Ze zag ernaar uit stiefmoeder te worden. Daarnaast vertelt ze hoe lief Fredzania was de mensen om zich geen: “Ze was heel extravert, en zorgde dat ze er altijd voor haar zussen was.”

Bron: Independent, Eagle. Beeld: iStock

