Tragisch nieuws voor prins Charles en Camilla

De peetdochter van prins Charles, Tara Palmer-Tomkinson, is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Britse media. Tara was model, columnist en presentatrice. Haar doodsoorzaak is niet bekend.

In januari werd bekend dat Tara een niet-kwaadaardige hersentumor had, maar het is nog niet bevestigd of dit ook de reden is van haar overlijden. De realityster was peetdochter van prins Charles, die goed bevriend is met haar vader.

De politie vond haar lichaam gisteren in haar appartement in het zuidwesten van Londen. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla laten in een reactie weten diep bedroefd te zijn. Hun gedachten gaan uit naar de familie.

Jeetje, Tara Palmer-Tomkinson overleden, pas 45…. Jong…. https://t.co/7KB1cwpKsA — Saskia Bosch van Ros (@SaskiaBvR) 9 februari 2017

Honoured 2 be the 1st person to experience backstage tour!! Thank you to all at @NetaPorter aka ‘The 8th wonder of the world’! xxxx pic.twitter.com/YTRaiMfTyR — TaraPalmer-Tomkinson (@TPTpersonified) 29 november 2016

Tara Palmer-Tomkinson, 45, dies at her London home three months after revealing brain tumour battle https://t.co/eRevs4S7mn pic.twitter.com/MEUH0OzMHr — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 8 februari 2017

Bron: Daily Mail, Show.nl. Beeld: Getty

