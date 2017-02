Tragisch: tweeling verdrinkt in wasmachine

In de Indiase hoofdstad New Delhi heeft zaterdag een tragisch ongeluk plaatsgevonden. Een tweeling is daar om het leven gekomen nadat zij op een onbewaakt moment in een wasmachine klommen.

De moeder van de tweeling had de wasmachine met bovenlader gevuld met water, waarna zij vervolgens de jongens een paar minuten alleen liet om bij een winkel waspoeder te gaan kopen.

Kwijt

Naar eigen zeggen liet ze haar kinderen niet langer dan 6 tot 7 minuten alleen. Toen ze vervolgens terugkeerde naar het appartement kon zij de jongens niet vinden. De vrouw belde haar man die aan het werk was, en ging samen met de buren op zoek naar de tweeling. De kinderen werden uiteindelijk aangetroffen in de wasmachine.De jongens werden nog naar een ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

Bron: Hindustan Times. Beeld: iStock