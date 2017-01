Trein vertrekt met baby, moeder staat nog op het perron

De Franse spoorwegen hebben een hogesnelheidstrein stil moeten zetten omdat er een baby zonder ouders aan boord was. De moeder van het kleintje was tijdens een tussenstop even uitgestapt om een sigaret te roken toen de trein vertrok zonder de vrouw en haar partner.

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Zo word je volgens spiritueel vlogger Manon een betere luisteraar.

Het viel de treinpassagiers gelukkig al snel op dat er een baby zonder ouders aan boord was en sloegen alarm. De trein werd tijdelijk stopgezet, waarnaar toch werd besloten om door te reiden naar het eerstvolgende station in de stad Angers. Het kindje werd overgedragen aan de politie en de moeder nam de volgende trein naar Angers om haar baby in haar armen te kunnen sluiten.

LEES OOK:

Bron: Le Courrier, RTL Nieuws. Beeld: iStock