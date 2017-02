Triest nieuws voor acteur Tom Cruise

Verdrietig nieuws voor Tom Cruise en zijn familie. Mary Lee South, de moeder van de acteur, is vorige week op 80-jarige leeftijd overleden.

Volgens People is de moeder van Tom Cruise in haar slaap overleden nadat ze de afgelopen jaren al kampte met verschillende gezondheidsproblemen. Mary Lee was heel belangrijk voor Tom Cruise. Hij noemde haar zelfs de drijvende kracht achter zijn carrière en zijn inspiratiebron. De vrouw is inmiddels al begraven. Tom was daar met zijn drie zussen bij aanwezig.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: Brunopress.