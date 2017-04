Ontzettend triest nieuws voor zusje van presentator Sol Wortelboer

Een enorme klap voor Sabine Wortelboer, het 15-jarige zusje van presentator Sol. Ze strijdt tegen een hersentumor en schrijft op haar Facebookpagina dat ze gestopt is met haar medicatie en afscheid zal moeten gaan nemen.

“Het gaat niet meer lukken”, schrijft het meisje, dat vorig jaar te horen kreeg dat ze lijdt aan een agressieve vorm van kanker in haar hersenen. Ze werd daarvoor geopereerd, maar de artsen konden niet alles weghalen. Dankzij een crowdfundactie van onder meer haar broer, kon ze verder behandeld worden in Texas. Die behandeling sloeg goed aan, maar helaas kwam de kanker weer terug. Momenteel gaat het nog slechter met Sabine. Ze schrijft: “De MRI was duidelijk. De uitslag is heel slecht. Vorige keer was de groei 48%, nu is het nog steeds 43% groei.”

Grote bak lieve kaarten

Na de tegenvallende uitslagen, is ze gestopt met de medicatie. Daarover schrijft ze: “Ik ben nu, na de uitslag van gisteren gestopt met alle medicatie. Het gaat niet meer lukken. De meeste tijd lig ik te slapen, maar ik wil heel graag nog lieve mensen zien, die ik goed ken. Maar dat is best wel lastig, want dat zijn er een heleboel en dat kan ik niet zo goed aan. Ik zou het wel heel fijn vinden om nog een keer zo een hele grote bak lieve kaarten van heel veel mensen te krijgen. Het is denk ik tijd om afscheid te nemen.”

Adres

Tot slot bedankt ze iedereen voor alle steun en moeite. Ook deelt ze in het bericht haar adres: Dullaertstraat 33, 4561 KA in Hulst. Laten we met z’n allen haar laatste wens uit laten komen. Sterkte, Sabine.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws, Facebook Sabine. Beeld: Shownieuws