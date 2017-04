Je trouwdag: het zou de mooiste dag van je leven moeten zijn. Maar omdat het echte leven nu eenmaal geen romantische film is, gaat er ook weleens wat mis… Wij zetten de leukste en meest tenenkrommende verhalen op een rijtje.

(on)weersvoorspelling

Carola (zie bovenstaande video): “Mijn man en ik hadden geen romantische datum geprikt, maar een puur rationele. We gingen voor de datum die in het verleden de mooiste en droogste dag was: 28 juni. Maar dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst werd pijnlijk duidelijk. We trouwden buiten en het regende het grootste deel van de dag. Gelukkig was het tijdens de ceremonie en het eten (een barbecue) heel even droog en konden we buiten nog wat foto’s maken, maar de rest van de dag klotste het op het doek van onze feesttent. En we hadden iedereen gevraagd om in het wit te komen, maar menig gast is uitgegleden in de modder waardoor outfits totaal geruïneerd waren. Toch kan ik zeggen dat het de dag van mijn leven was. En ik ben niet de enige: er wordt nog altijd gepraat over het fantastische feest.”

Te groot

Eva: “Ik was helemaal blij met mijn droomjurk en kon niet wachten om mijn aanstaande ermee te verrassen. De laatste keer dat ik de jurk had gepast was een maand voor de bruiloft, maar toen ik hem op dé dag aantrok bleek hij veel te groot. Ik was door de spanning blijkbaar wat kilootjes kwijt geraakt en nu plooide de stof onder mijn boezem heel lelijk. Het huilen stond me nader dan het lachen, maar mijn moeder – die natuurlijk wist dat er geen weg terug was – verzekerde me dat het niemand zou opvallen. Onzin natuurlijk, maar ik denk dat mijn lief niets gemerkt heeft. Het is en blijft een man natuurlijk…”

Herma, eh… Helena

Helena: “Toen de ambtenaar een paar weken voor ons huwelijk bij ons thuis kwam om de ceremonie door te spreken, voelde ik al dat we niet zo’n heel goede klik hadden. Maar ach, dat zou wel goed komen, toch? Niets bleek minder waar. De man was ontzettend slecht voorbereid en noemde me tot 3 keer toe Herma in plaats van Helena. Ik kon wel door de grond zakken.”

Klokje

Linda: “Mijn man is het type ‘liever te vroeg dan te laat’. Dat hij te laat zou kunnen komen was ook wel het laatste waar ik aan gedacht had toen ik de mogelijke horrorscenario’s doornam. Blijkbaar wist hij door de zenuwen niet meer dat hij me om half 11 moest ophalen, in plaats van half 12. En zo stond ik bijna een uur in vol ornaat op hem te wachten terwijl de fotograaf alsmaar zenuwachtiger werd. Gelukkig zette het niet de toon voor de rest van de dag, want die was echt onvergetelijk.”

Groot ego

Annet: “Wij hadden een ambtenaar van de burgerlijke stand die het in zijn toespraak alleen maar over zichzelf had. Het was tenenkrommend en hilarisch tegelijkertijd. Zijn hele carrière kwam aanbod, de gemeente, de geschiedenis van het kasteeltje waar we trouwden, de omgeving en ga zo maar door. Alle persoonlijke input die we in een telefoongesprek met hem hadden doorgegeven over de onze eerste ontmoeting, het aanzoek, ons gezin en de familieomstandigheden werden compleet genegeerd. We waren totaal verbouwereerd. Dit verwacht je niet… Alle gasten spraken er schande van. Wat een oliebol.”

Ruzie op de dansvloer

Miranda: “Wij hadden een klassiek avondfeest waarvoor we onze beide families hadden uitgenodigd. Zo ook mijn nichtjes. Tijdens het versturen van de uitnodigingen had ik er niet bij stilgestaan dat de 2 zussen elkaar al jaren niet zien omdat ze vreselijke ruzie hebben. Mijn huwelijksfeest was de eerste keer dat ze elkaar weer tegen het lijf liepen en dat was op zijn zachtst gezegd geen vrolijk weerzien. Toen de eerste borrels gedronken waren, schreeuwden ze elkaar allerlei verwijten toe. Mijn oom moest ingrijpen want het scheelde niet veel of ze waren elkaar in de haren gevlogen.”

Bloed, ZWEET en tranen

Mieke: “Mijn man is groot fan van André Hazes en als verrassing hadden zijn vrienden op ons huwelijksfeest een Hazes look a like ingehuurd. Hij leek sprekend en kon geweldig zingen, maar het liedje Bloed, zweet en tranen werd wel heel letterlijk toen ‘Hazes’ me op een stoel zette en boven me hing terwijl hij zong. De man zweette zo vreselijk dat het op mijn gezicht druppelde. Tja, ik had mijn avond toch iets romantischer voorgesteld.”

Klassiekertje

Pam: “Op onze trouwdag was niets aan te merken, maar het nagenieten was iets minder. De fotograaf bleek – we hebben het hier over 1998 – geen rolletje in zijn camera te hebben waardoor we geen enkele foto hebben van deze speciale dag. Ik heb er nog weleens aan gedacht om de foto’s alsnog te laten maken, maar daar zie ik toch vanaf. We moeten het doen met de herinneringen die we hebben en dat zijn gelukkig heel mooie.”

Wijntje erbij

Karin: “De oom van mijn man houdt van dansen én van rode wijn. Een dodelijke combinatie als je met de bruid wilt dansen. En ja hoor, voor ik iets kon zeggen was het al te laat: er viel een half glas rode wijn over mijn parelwitte jurk. Ik heb het er nooit meer uitgekregen.”

Beeld: iStock