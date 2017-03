Deze bruid knutselde haar eigen trouwjurk van burrito-papier

De 31-jarige Diane Nguyen wil niets liever dan trouwen met haar Nick. Maar Diane en Nick zijn niet de types voor een traditionele bruiloft. Ze twijfelden dan ook geen moment toen hun favoriete fastfoodketen een ludieke wedstrijd uitschreef.

De keten Taco Bell bedacht de actie: Love and Tacos. Stellen konden voor 1 maart delen wat de fastfoodketen betekent voor hun relatie.

De prijs: een trip naar Las Vegas om daar te trouwen in het nieuwste Taco Bell-filiaal. Diane en Nick leverden niet alleen een hilarische tekst aan, maar gingen nog een stapje verder. Diane knutselde namelijk van het verpakkingspapier van de burrito’s een volwaardige trouwjurk.

Coole ervaring

Het stel kent elkaar al vijftien jaar, is sinds tien jaar samen en al vier jaar verloofd. “Taco Bell is al heel lang de eerste plek waar we naartoe gaan als we trek hebben in comfort food“, vertelt Diane aan de website Delish. “Het lijkt ons niet meer dan logisch om daar te trouwen. Het lijkt ons zo’n coole ervaring om samen te delen.”

Replica

Diane deed er zes uur over om de burrit0-jurk te maken. Dat deed ze door het papier aan een korset te nieten. De grote vraag: trekt ze deze jurk ook aan als ze de prijs winnen en voor het altaar staan? “De jurk is een beetje ongemakkelijk om te dragen, dus een replica van stof zou fijner zijn. Maar als het er op aan komt, zou ik hem zeker aantrekken. Dit is wat ieders aandacht trekt, dus mensen zijn misschien teleurgesteld als ik het niet doe.”

Over the top

Voor verloofde Nick heeft Diane een vlinderdasje gemaakt van burrito-papier in gedachte en de bruidsmeisjes mogen opdraven in een jurk in alle kleuren van de Taco Bell-sauzen. “Helemaal in over the top Las Vegas-stijl.”

