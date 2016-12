Bruid laat moeder haar trouwjurk ontwerpen en dít is het resultaat

Een bruid kan soms heel lang op zoek zijn naar de perfecte trouwjurk voor ze deze heeft gevonden, maar deze bruid wist al meteen wat ze met haar jurk wilde.

De Britse Lydia Forte wist al meteen door wie ze haar jurk wilde laten ontwerpen. Geen beroemde ontwerper, maar haar moeder. Want als iemand weet wat je mooi vindt, dan is het toch wel je moeder. En mooi werd het.

5 meter

De dag zelf werd met 400 gasten groots aangepakt, maar met de jurk wilde ze het klein houden. Volgens de bruid is het allemaal bij de sluier begonnen. Voor haar geen sluier bij een jurk, maar een jurk die ontwerpen werd op basis van de sluier. En wat voor sluier: hij was 5 meter lang en gemaakt van antiek kant dat van haar overgrootmoeder was. De jurk werd bedrukt met een bloemenprint, maar het was niet over the top. “Het moest wel bij Toscane passen”, vertelt de bruid aan PopSugar. De bruid deelde op Instagram een paar foto’s van de fantastische jurk die heel goed bij zijn omgeving past:

🕊🕊🕊Couldn’t resist one more… Can’t promise it’s the last! 🕊🕊🕊 . #tbt #wedding #veil #cattedraledisancerbone #tuscanwedding #weddingdress Een foto die is geplaatst door Lydia Forte (@lydiaforte) op 15 Sep 2016 om 11:46 PDT

#herecomesthebride 👰💒🌹 Een foto die is geplaatst door Andrea Lippi (@andrea_s_world) op 2 Sep 2016 om 9:38 PDT

It’s throwback Thursday and dreaming of anywhere but my desk… . #TBT #tuscanwedding #massamarittima #justbefore #surprisinglycalm #weddingnostalgia #milkingit Een foto die is geplaatst door Lydia Forte (@lydiaforte) op 29 Sep 2016 om 7:56 PDT



Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.