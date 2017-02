Stel krijgt 15 jaar na huwelijksdag éindelijk hun trouwvideo

Het is logisch dat je na je bruiloft even geduld moet hebben voor je het fotoalbum en de video binnen hebt, maar Nele en Tijl moesten wel héél lang wachten op hun trouwfilm. 15 jaar na dato kregen ze – op de dag van de liefde – eindelijk de beelden te zien. “Dit is de meest bijzondere Valentijn ooit.”

Op 8 september 2001 stapten de Vlaamse Nele en Tijl in het huwelijksbootje. Een prachtige dag, die werd vastgelegd door een fotograaf (de oom van Tijl) en een videograaf. Dat laatste was een verrassing van de moeder van Nele en ze was dolgelukkig dat er een film van haar mooiste dag zou komen. “Hij (de videograaf, red.) volgde ons de hele dag. Bij het aantrekken van mijn bruidsjurk tot na de openingsdans op het avondfeest”, vertelt Nele in een interview met Nieuwsblad.be.

Voorschot

Maar die prachtige en waardevolle beelden, die kwamen maar niet. “Hoe vaak we ook bij de cameraman langs gingen, mailen of telefoneerden.” Tot hij na de zoveelste herinnering van Nele plotseling vertelde dat het bruidspaar nooit een voorschot had betaald. Tijl: “Het was de allereerste keer in 15 jaar dat we van een voorschot hoorden. Toch wel een beetje absurd om daar na al die jaren mee voor de dag te komen.” Het stel maakte het bedrag meteen over en ontving daarna meteen ruim 4 uur aan filmmateriaal van hun huwelijksdag.

4 uur durende video

Geen gemonteerde beelden, wat Nele – ondanks haar blijdschap – wel een beetje jammer vindt. “Je kan mensen toch niet vragen om 4 uur naar een video van je trouwfeest te kijken.” De cameraman verzekerde het stel echter dat hij de beelden altijd zo aanlevert. Conclusie: maak als je gaat trouwen vooraf goede afspraken met de mensen die je inhuurt, vooral over dat aanleverdatum. Gelukkig kan het stel, dat inmiddels 3 kinderen heeft, er wel van genieten. “Na zoveel jaren is dit echt ons beste Valentijnscadeau ooit.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock