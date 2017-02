Troy (19) had 5% kans om te overleven na een verwoestende brand

In een moedig bericht op Facebook laat Troy Mackinlay (19) een nietsverhullende foto zien van zijn verbrande gezicht, met de tekst ‘do one be gone’. Vrij vertaald: als het je niet aanstaat, dan rot je maar op’. In een emotioneel bericht legt zijn zusje uit wat er achter die post zit.

Door toedoen van één theelichtje brandde het hele huis van zijn oma af, terwijl Troy zich in de woning bevond. Hij werd door een heldhaftige buurman gered. Toen de brandweermannen hem lokaliseerden, hadden ze niet gedacht dat hij nog in leven was. Maar toen ze Troy nog zagen ademen, werd hij in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar zag het er lange tijd naar uit hij het niet zou overleven. De dokters gaven hem destijds maar 5% kans.

Herstel

Tegen alle verwachtingen in maakt Troy het 15 weken later naar omstandigheden ok. Bij de post hieronder schrijft hij: ‘Dit ben ik 15 weken na de brand.’ En geeft hij iedereen te kennen dat ze kunnen vertrekken als het ze niet aanstaat.

Zijn zusje Abra legt in een aanvullend bericht op Facebook uit dat haar broertje haar gevraagd heeft deze foto te maken en te uploaden. Hij is voor 85% verband en van de intensive care naar het brandwondencentrum gebracht.

“TROY BOY is still here!!” schrijft Abra. “Hij kan zacht praten en een beetje eten, maar krijgt vooral voedsel via tubes. Hij kan drinken en is van de machines afgehaald. Zijn longen zijn schoon, zijn nieren doen het weer en zijn lever is terug aan het groeien. Hij haalt helemaal zelf adem. Aan beide handen is hij vingertoppen verloren en het herstel wordt zwaar, maar hij komt er wel. He’s just generally making a miracle recovery am telling you, I’m so bloody proud we all are!!!! 💕”

Op de Facebookpagina staan foto’s van voor het drama.



In het bericht schrijft zus Abra verder dat ze alle verpleging en dokters wil bedanken en dat ze niet snapt dat er altijd zoveel kritiek op de zorg wordt geuit. De verpleging en dokters hebben hem ontzettend goed verzorgd.

Geld inzamelen

Haar bericht is bijna 8000 keer geliked. Omdat er zoveel mensen waren die Troy een hart onder de riem wilden steken en geld wilden doneren, is er inmiddels een inzamelingsactie gestart. Daarover schrijft ze: “Het gaat ons absoluut niet om het geld, maar omdat Troy kan zien hoeveel mensen om zijn welzijn geven. Ik ben iedereen zo dankbaar, ook voor het delen van mijn Facebookbericht. Ik kan eindelijk weer eens glimlachen.”

