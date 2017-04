Dít trucje helpt je in 5 seconden van je vliegangst af in het vliegtuig

Het is natuurlijk geweldig dat we zomaar naar de andere kant van de wereld kunnen vliegen, maar sommige mensen vinden het wel doodeng om in een vliegtuig te stappen. En dat komt niet door een te volle koffer (zie video). Met dit simpele trucje zit je straks fluitend in het vliegtuig zonder vliegangst.

Een ding moet je wel van tevoren regelen als je dit trucje wilt laten slagen: zorg dat je een stoel bij het raam zit. Wat je dan doet: sluit het raampje voor ongeveer tweederde. Zit je niet bij het raam? Vraag degene die daar wel zit om het raampje zover te sluiten.

Landschap

En dat is eigenlijk alles. Doordat je het landschap ziet, ook al zijn dat hele mooie witte wolken, kun je juist zenuwachtiger worden. Daarom kun je het raam beter dicht doen. Zet gewoon een filmpje aan, sluit het raam zodat je de niet afgeleid wordt door het landschap en je bijna vergeet dat je in een vliegtuig zit.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.