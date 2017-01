Hulde: onze minister Ploumen wil abortus-wet Trump ongedaan maken

Abortus: in Amerika is en blijft het een hevig discussiepunt, maar met de komst van president Donald Trump heeft het republikeinse gedachtegoed ook verstrekkende gevolgen búiten de Verenigde Staten.

Omringd door enkel MANNEN zette Trump de abortushulp van 600 miljoen dollar voor vrouwen in ontwikkelingslanden stop. Maar minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft een plan om de schade te beperken.

De Global Gab Rule – zoals de wet heet – werd deze week door Trump gewijzigd en zorgt ervoor dat alle internationale hulporganisaties die vrouwen begeleiden bij gezondheidszorg geen geld meer ontvangen als ze tevens begeleiding bieden bij abortus. De wet is veel besproken in Amerika omdat de geldkraan keer op keer open (Clinton, Obama) en dicht (Reagen, Bush, Trump) werd gedraaid. Het was te verwachten dat de republikein Trump de wet wijzigde, want hij zegt een ‘pro-life’ (voorstander van het leven) president te willen zijn. Conclusie: hulporganisaties krijgen alleen nog geld als ze géén abortussen uitvoeren of promoten.

Social media reacts to photo of President Trump signing order on abortion policyhttps://t.co/TQW3qGpQjo pic.twitter.com/oeIDd0qglU — BBC News (World) (@BBCWorld) 24 januari 2017

Meer moedersterfte

Onze minister Lilianne Ploumen (PvdA) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze wetswijziging en wil daarom een internationaal fonds voor veilige abortussen en voorbehoedsmiddelen opzetten. “Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen”, vertelt Ploumen in een interview met de NOS. Het leidt volgens de minister juist tot ‘onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte’, wat maakt dat de toekomst voor de al geboren kinderen van deze moeders er nog treuriger uitziet. Een Amerikaanse hulporganisatie vreest voor 6,5 miljoen ongewenste zwangerschappen en 2,2 miljoen onveilige abortussen met tot gevolg het overlijden van bijna 22 duizend vrouwen.

Goed idee

In een interview met BNR Nieuwsradio liet Ploumen vandaag weten dat de reacties op haar plan tot nu toe positief zijn. “Veel Amerikaanse burgers benaderen ons nu ook en zeggen: mogen wij meehelpen? Het blijkt wel dat dit niet alleen voor ons, maar voor heel veel andere mensen een heel belangrijk onderwerp is.”

