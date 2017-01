Trump-filmpje Arjen Lubach gaat de wereld over

Programmamaker Arjen Lubach maakte in zijn satirische nieuwsprogramma ‘Zondag met Lubach’ een video waarin hij aan de Amerikaanse president Trump laat zien wat Nederland Amerika te bieden heeft. Twee dagen na de uitzending is het filmpje een wereldwijde hit.

22 miljoen

In het item (zie onderstaande video) vertelt Lubach Trump in diens eigen woorden waarom hij ook aan Nederland moet denken tijdens zijn presidentschap. Het filmpje werd op Lubachs Facebook-pagina al 22 miljoen(!) keer bekeken en ook op Youtube is de video al ruim 1 miljoen keer aangeklikt.

Hoge ogen

In Amerika en verscheidene Europese landen is in de media aandacht besteed aan de satirische video van Lubach. De programmamaker scoorde in eigen land al eerder hoge ogen met zijn items over o.a. de dieetgoeroes van The Green Happiness en zijn initiatief om farao der Nederlanden te worden.

Bron: Zondag met Lubach, Welingelichte Kringen. Beeld: ANP