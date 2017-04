Moeder cremeert dochtertje (5) in tutu gemaakt uit trouwjurk

“Dit is de prachtige tutu die mijn moeder voor Pippa maakte van de stof van mijn trouwjurk. Pip droeg dit op haar begrafenis. Het was haar laatste outfit ooit.”

Shell en Scott waren dolgelukkig toen ze in verwachting bleken van een dochtertje. Maar amper een jaar na Pippa’s geboorte veranderde het gezinsgeluk in een nachtmerrie: het Britse meisje had kanker. Tientallen tumoren zaten in haar hoofd en ruggenwervel. Kleine Pip, zoals haar moeder haar noemt, onderging in de eerste jaren van haar leven maar liefst 12 chemokuren en 5 operaties.

Dappere prinses

Nog even was er hoop voor Pippa: 8 maanden nadat de artsen hadden gezegd dat het meisje niet meer kon genezen, bleek uit een scan dat de tumoren die eerder duidelijk zichtbaar waren, bijna allemaal volledig verdwenen waren. Maar helaas, in november 2016 werd Pippa weer ziek. Amper 4 maanden later stierf het 5-jarige meisje. “We zijn onze dappere prinses deze nacht verloren”, schrijft haar moeder op Facebook.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock