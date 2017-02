Marieke heeft twee mannen

Een lieve, betrouwbare man om je leven mee te delen. En daarnaast een spannende man bij wie je je op-en-top vrouw voelt, maar met wie je nooit een huis-, tuin- en keukenleven kunt leiden. Marieke heeft het allebei…

Vorige week was hij er nog. We lagen op mijn bank. Hij zoals altijd breeduit, op zijn rug, handen onder zijn hoofd gevouwen, zijn ogen gesloten. Ik met mijn hoofd op zijn stevige buik. Onder me voelde ik zijn ademhaling deinen. We luisterden naar Early Sunday Morning van Isaac Hayes, woensdagavond laat. We dommelden even in tot hij zich losmaakte uit onze verstrengeling. “Ik ga maar eens”, zei hij. “Ik blijf deze keer niet slapen, morgen moet ik vroeg op.”

Nog een kus

Ik protesteerde niet. Nog even bleven we liggen, luisterend naar Walk on By. Toen trok ik zijn overhemd uit dat ik na het vrijen had aangetrokken. Ik duwde mijn neus er nog even in. Lekker. We zochten zijn kleren bij elkaar, een schoen was onder de bank verdwaald, een sok tussen de kussens. Hij trok zijn jas aan en pakte zijn plastic tasje waarin een fles rode wijn had gezeten en nu nog alleen de krant. “Dat was weer zeer aangenaam.” Kus. Nog een kus. Laatste kus. “Salut”, zei ik bij de deur, wetend dat hij dat prettig vindt, zo’n luchtige afscheidsgroet, vrijblijvend, die niet hengelt naar een volgende keer.

Stilte

Na zo’n avond hoor ik dagen, zo niet weken, niets van hem. Ik denk wel eens: hij is me vergeten zodra hij de straat uit fietst. (Nee, dat is niet waar. Ik wil niet dat dat waar is. Hij houdt van me, dat kan niet anders. Ik weet ook zeker dat ik bij hem kan schuilen als de oorlog uitbreekt. Daarom, en om nog heel veel andere redenen, wil ik hem niet kwijt.) Acht jaar ken ik hem nu, en ik weet inmiddels: deze man is niet te vangen. ‘Nicht zu haben’, zeg ik spijtig tegen de paar vriendinnen die op de hoogte zijn van deze wonderlijke affaire. Na acht jaar kan ik nog steeds niet uitleggen waarom hij zich niet laat strikken, waarom we geen stel kunnen zijn. Hij is niet eens getrouwd, hij heeft ook geen vriendin, voor zover ik weet. Hij is zo vrij als een vogeltje. We zijn gemaakt voor elkaar, dat voel ik op de momenten die we bij elkaar zijn. Bij niemand anders is het zo vertrouwd en tegelijk zo spannend. We stellen elkaar vragen die je niet aan iedereen zou durven vragen. De sex is intiem en opwindend. Hij maakt me aan het lachen, we kibbelen tot hij me in de houdgreep neemt en ik snakkend naar adem ‘Genade!’ roep. Hij kan mij aan en ik kan hem aan – meestal dan.

Nadenken

Hij is mijn man, mijn perfecte man. En toch zal ik hem nooit bezitten en nooit helemaal kennen. “Ik ken niemand die zo autonoom is als jij”, zeg ik hem in mijn zen-momenten. Dan knikt hij zelfgenoegzaam. Ja, autonoom, zo hoort hij zichzelf graag getypeerd. “Niemand die zo’n bindingsangst heeft als jij”, zeg ik als ik boos ben en jaloers op het leven dat ik niet met hem deel. Dan doet hij gekrenkt: wat is dat nu weer voor psychologie van de koude grond? Een gesprek erover ontwijkt hij behendig door te beloven dat hij erover zal nadenken. Vervolgens komt hij er niet meer op terug. Gaandeweg ben ik steeds minder gaan zeuren om meer. Het is wat het is. Hij is wie hij is.

Nog een man

Er is nog een andere man in mijn leven. Laten we hem Tom noemen. Tom is alles wat die ander niet is. Hij is slank, op het magere af. Hij slaapt in foetushouding diep onder het dekbed. Hij is sympathiek en betrouwbaar, charmant en voorkomend. Hij beantwoordt mijn sms’jes altijd per ommegaande. Als hij mijn telefoontje mist, belt hij onmiddellijk terug. Als mijn auto is weggesleept, brengt hij me naar een onguur rangeerterrein in een uithoek van de stad. Hij hangt de lamp in mijn gang op. Hij kookt lekker voor me. Ik mag aan zijn zijde mee naar het concertgebouw en in de zomer varen we met zijn bootje en drinken we een glaasje wijn in de zon. Kortom, met Tom is het leven veilig en aangenaam.

Toen ik hem zes jaar geleden voor het eerst ontmoette, stond ik op een kruispunt in mijn leven. Op mijn verjaardag waren vijf exen geweest, allemaal leuke mannen. De nicht zu haben-man inbegrepen. Met alle vijf was wel iets aan de hand. Tikje depressief. Behoorlijk depressief. Manisch depressief. Narcistisch. Losbollig.

Steekje los

Het zegt ongetwijfeld veel dat ik op dit soort mannen val. Van al deze exen had ik gehouden, en tot op zekere hoogte hield ik nog steeds van ze, juist misschien wel vanwege die loszittende steekjes. Geen van deze relaties had stand gehouden en dat was minstens zo veelzeggend. Dat had aan hen gelegen, of aan mij, meestal aan de wisselwerking. Toen ik Tom tegen het lijf liep, had ik me net voorgenomen om in dat nieuwe levensjaar de ingewikkelde mannen links te laten liggen en mijn best te gaan doen voor een normale man. Tom leek mij een normale man. Hij was een tikje verlegen en kwam uit een relatie die dertig jaar had geduurd. Met andere vrouwen had hij weinig ervaring. Aan flirten deed hij niet. Hij ging onmiddellijk helemaal voor mij. Het liefst was hij binnen een jaar met me gaan samenwonen, maar omdat hij ook wel inzag dat ik me niet zo makkelijk liet binden, deed hij het rustig aan.

(ver)lief(d)

Ik was niet verliefd op Tom toen ik hem voor de eerste keer kuste. Ik werd ook daarna niet verliefd. Ik vond hem lief, dat wel. Bovendien was hij zorgzaam en evenwichtig. Wat was het heerlijk, een man met wie je gewoon op zaterdagmorgen de kranten las en daarna boodschappen ging doen en die met je meeging naar het familiekerstdiner. Die dingen deed voor mij die normale mannen voor hun vrouwen doen, zoals een lamp ophangen in de gang. Een man zonder voorbehoud. Het lastige was dat ik wel een voorbehoud maakte. Zo’n normale man vind ik namelijk ook een beetje saai. In bed was het… wat zal ik zeggen? Mwah. Ik stoeide nooit met hem, en ik kon ook niet vreselijk met hem lachen. Soms wist ik zelfs niet wat ik tegen hem moest zeggen. Ik maakte het een paar keer uit, om het na een paar maanden weer aan te maken. Omdat ik hem miste, en die weliswaar niet erg opwindende, maar wel genoeglijke huisje-boompje-beestje-kameraadschap. Omdat het gewoon fijn is om een man te hebben – dat moet ik ook bekennen. Een vriendin in een soortgelijk schuitje noemt haar geliefde good company. En dat is het: Tom is goed gezelschap voor mij. Dat klinkt wat neerbuigend, maar zo is het niet bedoeld. Ik ben ook goed gezelschap voor hem. We houden van elkaar. Als het oorlog wordt, mag hij altijd bij mij schuilen. En ik bij hem, dat weet ik zeker.

Geen afscheid

En toch is er dus ook nog die andere man, van wie ik geen afscheid wil nemen. Tom en hij kennen elkaar wel, van feestjes en partijen. Ze groeten elkaar dan behoedzaam, houden vervolgens afstand. Ik weet niet wat Tom vermoedt. Hij vraagt me niets. Dus ik hoef niet te bekennen dat er een andere man in mijn leven is. Een man met een stevige buik en scherpe vragen, die mij kent en bemint, die me kan laten lachen en om genade laat smeken. Een man tegen wie ik mateloos gelukkig aan kruip als hij breeduit, op zijn rug, handen onder zijn hoofd gevouwen, naast me ligt te slapen.

Beeld: iStock