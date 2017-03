Moeder met baarmoederhalskanker zet tweeling op de wereld

Een intens verdrietig verhaal over de 30-jarige Jamie Snider. De vrouw uit Californië had baarmoederhalskanker én was zwanger van een tweeling. Ze bracht haar kinderen gezond ter wereld, maar overleed zelf een dag later.

Jamie had baarmoederhalskanker, maar was afgelopen jaar genezen verklaard. En hoewel ze door haar ziekte een eierstok was kwijtgeraakt, raakte ze tóch zwanger van een tweeling. Helaas werd dit goede nieuws al snel overschaduwd: de kanker was terug.

‘Het komt goed’

Afgelopen week plaatste de moeder nog een vrolijk bericht over de operaties die gepland stonden. “Morgen wordt een fantastische dag”, schrijft ze op Facebook. “Ik krijg een keizersnede en daarna zal mijn baarmoeder verwijderd worden. Het komt goed.”

Leven

“Ze konden haar niet te veel chemo geven omdat het de ontwikkeling van de baby’s zou beïnvloeden”, vertelt Jamies broer Chris aan ABC 11. “Ze wilde er zeker van zijn dat haar kindjes zouden leven en gaf daarvoor haar eigen leven op.”

In haar armen

De keizersnede verliep goed en de kindjes Camila en Nico kwamen prematuur doch gezond ter wereld. Jamie heeft haar kleintjes nog in haar armen kunnen houden, maar de op de bevalling volgende operatie waarin haar baarmoeder werd verwijderd werd de moeder fataal. Ze overleed uiteindelijk aan hartfalen.

Het zonnetje

“Jamie was het zonnetje in huis en een vrije geest. Ze raakte iets bij iedereen die haar pad kruiste”, schrijft een vriendin op een website waar ze geld voor het verscheurde gezin proberen op te halen. “Ze zal enorm gemist worden.”

