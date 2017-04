Tweeling is totaal verschillend (en zó zien ze er 18 jaar later uit)

Donna en haar man Vince waren op zijn zachtst gezegd nogal verrast toen na de bevalling bleek dat hun tweeling er totaal verschillend uitzag. Lucy werd geboren met rood haar, blauwe ogen en een lichte huid met sproetjes. Maria daarentegen had een donkere huid, bruine ogen en zwart krullend haar.

De Britse Donna heeft een donkere huid, Vince is blank. Lucy en Maria zijn onafscheidelijk, maar veel mensen geloven niet dat ze familie zijn. Jammer genoeg leidde dit ook tot pesterijen op school. “Mijn klasgenoten dachten dat ik geadopteerd was en noemden me een geest”, vertelt Lucy in een interview. En Maria? Die was stikjaloers op het steile, rode haar van haar tweelingzus. “Ik haatte mijn krullen.”

Trots

Inmiddels zijn de meiden 18 jaar oud en nog altijd héél verschillend, maar beiden prachtig. Lucy en Maria zijn nu juist trots dat ze totaal niet op elkaar lijken. En wie weet wat de toekomst brengt. “Misschien lijken mijn kinderen wel op Lucy”, aldus Maria.

Bron: Little Things. Beeld: Kijk.nl