Tweelingbroer beseft dat zijn broertje ziek is en stelt ontroerende vraag

Tweelingbroertjes Zack en Leo zijn al vanaf hun geboorte onafscheidelijk (net zoals de tweeling in de video), maar de ziekte van broertje Zack haalt de broertjes nu toch uit elkaar.

Vorig jaar werd er bij de Britse Zack een tumor in zijn hersenen ontdekt. Zijn meester op school kwam erachter dat het handschrift van het jongetje ineens heel beverig was en dat hij vaak zijn evenwicht verloor. Bij de dokter kreeg hij de diagnose en het bericht dat hij nog maar achttien maanden te leven heeft. Opereren was geen optie omdat dat te risicovol zou zijn.

Speciale band

Het jongetje wordt nog wel behandeld, maar dat is alleen om het jongetje nog zoveel mogelijk tijd met zijn familie te geven. Voor zijn tweelingbroertje Leo is het natuurlijk verschrikkelijk dat hij zijn broertje gaat verliezen. Met zijn 5 jaar snapt hij al beter wat er aan de hand is dan zijn ouders dachten.

Hartverscheurend

“Onze zoontjes hebben een hele speciale band. Ze lijken zoveel op elkaar, ze hebben zelf op dezelfde plaatsen sproetjes. Ze slapen in de kamer, dragen dezelfde kleren en delen hun speelgoed”, vertelt de moeder. Op de avond dat zijn broertje de diagnose kreeg, moest hij voor het eerst alleen slapen en had heel goed door dat er iets niet klopte. Hij vroeg de volgende dag aan zijn moeder: “Mama, Zack zal nooit groot worden hè?” “Het was hartverscheurend”, zegt de moeder..

Brother’s anguish as identical twin, 5, battles inoperable brain tumour leaving him less than 18 months to live https://t.co/1SIQn3jLs2 — The Sun Woman (@TheSunWoman) 16 maart 2017

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter.