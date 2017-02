Prachtig: Sanne (38) twittert over de voordelen van chemo

Dat je alles behalve blij bent als je borstkanker hebt en chemotherapie moet ondergaan is logisch. Maar Sanne Blankena (38) dwong zichzelf om er ook een positieve kant van te zien. Die zogenoemde ‘voordelen’ deelt ze nu via haar Twitter-account @Chemovoordelen. ‘Want het is echt niet alleen meer huilen met de pruik op.’

In een interview met Radio 2, waarin ze door dj Bert Haandrikman werd benoemd tot ‘Held van Haandrikman’, vertelt Sanne dat het voor haar een goede manier is. “Ander is het zo zwaar, zo lelijk en zo verdrietig. Ik kon niets met dat verdriet. Ik dwing mezelf een beetje om er – hoe cynisch het soms ook is – toch maar een grappige draai aan te geven. Ik heb liever een grapje in mijn hoofd dan angst of verdriet.”

Een greep uit de tweets op Sanne’s account:

Voordeel 64: Dat er telkens weer iemand anders mee de hei op gaat. pic.twitter.com/Au88rWK9Xc — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 4 februari 2017

Voordeel 82: Uitgebreid in bad met De Kleine Dikke, en dat onder werktijd. Voelt luxe en is het ook. #Nodeadlinesbutsoapybubbbles pic.twitter.com/kbhMB8EQJ1 — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 17 februari 2017

Voordeel 87: De ruime ervaring met brakke zaterdagen helpt ook. Met mn ogen dicht op de bank verzin ik er nu gewoon een dolle nacht bij. — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 18 februari 2017

Voordeel 103:Dat normaal nu zo bijzonder voelt. Zo fijn om gewoon weer op mijn werk te zijn.Gewoon in die glazen lift te staan @KRONCRV @AKN pic.twitter.com/diVA40WCHo — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 23 februari 2017

104: Weten hoe Kermit zich voelde toen hij zijn #hoedjekwijt was. Pruik zit god-zij-dank wel goed vast. #Woeiii! #storm #bijnakaalopstraat. — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 23 februari 2017

Voordeel 106: Drie nieuwe #pruiken besteld: eindelijk eens een sexy Franse pony én te gekke krullen én een Lola Renntcoupe.#elkedagcarnaval — Voordelen van chemo (@Chemovoordelen) 25 februari 2017

