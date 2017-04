Ivanka Trump is echt iemand bij wie nooit één haar verkeerd zit. Ze ziet er verzorgd uit, draagt dure kleding, altijd in smaakvolle kleuren en in haar haar zitten alleen maar perfecte highlights. Ook haar huis is superchic, zoals je in de video ziet.

Maar er is 1 ding dat je misschien nog niet is opgevallen. Het is discreet en misschien een beetje berekenend. Het zijn haar ogen.

Andere look

Het is makkelijk om te missen, maar de ogen van Ivanka veranderen van kleur. En niet altijd door het flitsen van een camera. Bij meerdere gelegenheden verwisselde ze haar van nature bruine ogen voor een hazelnootkleur of heldergroene contactlenzen. Soms verwisselde ze haar look zelfs op dezelfde dag.

Groen

De gekleurde lenzen haalt de First Daughter vooral tevoorschijn bij politieke bijeenkomsten. Daar waar ze 1 op 1 zit met wereldleiders of een tv-interview geeft. Bij haar ontmoeting met de Canadese premier was Ivanka naturel, maar tijdens een tv-interiew met CBS waren haar ogen overduidelijk groen. Dat zie je ook op de foto hieronder.

Bron: Refinery, Beeld: Shutterstock