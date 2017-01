Vader bekijkt foto’s van surfende zoon en doet een schokkende ontdekking

Chris Hasson bracht onlangs met zijn kinderen gezellig een dagje aan zee door. Nadat hij had gezwommen met zijn dochters, besloot hij om vanaf de rotsen nog wat foto’s te maken van zijn surfende zoon. Toen Chris later thuis de foto’s bekeek schrok hij zich een ongeluk.

Tijdens het fotograferen van zijn zoon dacht Chris al iets vreemds in het water te zien. Hij kon echter niet goed zien wat het was en ging er daarom maar vanuit dat het zeewier was. Toen hij thuis nog even inzoomde op de foto’s, kreeg hij de schrik van zijn leven. Op de foto’s was namelijk een witte haai te zien pal naast zijn zoontje.

A photo that appears to show a shark dangerously close to a surfing boy is making waves on the web https://t.co/feMHZnEXH4 pic.twitter.com/KhLsd4GHcp — CNN (@CNN) 27 januari 2017

Flink geschrokken

Hoewel Chris flink geschrokken is, lijkt Eden daar totaal geen last van te hebben. “Ik was blij dat ik niet van mijn bord ben gevallen”, grapte hij. Ook stond het jongetje de volgende dag gewoon weer op zijn surfplank.

