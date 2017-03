Vader van driftige peuter in restaurant heeft een boodschap aan alle geïrriteerde mensen

Schreeuwende of huilende kinderen in een restaurant: dat kan best vervelend zijn als jij er rustig probeert te dineren. Sommige restaurants gaan daarom zelfs zo ver dat ze geen kinderen binnen laten (zie video). Maar deze vader, die onlangs zelf met zijn krijsende peuter in een restaurant zat, heeft een boodschap aan alle mensen die zich daaraan stoorden.

Blogger Clint Edwards was samen met zijn gezin uit eten. Toen zijn 2-jarige dochtertje met kipnuggets begon te gooien en haar moeder dat verbood, kreeg het meisje een driftbui. “Ze gilde en gilde, en schopte en schopte. Omdat ik als enige al uitgegeten was, kreeg ik de eer om haar naar buiten te tillen”, schrijft Clint op Facebook.

Iedereen staarde

“Ik tilde haar langs de bar en iedereen staarde naar me. Waarschijnlijk allemaal kinderloze mensen, neem ik aan. Want geen ouder zou mij ooit zo’n zure blik geven. Zo’n blik die zegt: ‘als jij je kind niet onder controle kan houden, ga dan niet uit eten’.”

Goed gedrag

De vader schrijft dat hij begrijpt dat het storend is als er een kind begint te huilen in het openbaar. “Maar nee, ik kan haar niet altijd onder controle houden. Nog niet. Ze is 2 jaar. Het gaat nog jaren duren om haar te leren hoe je je netjes moet gedragen in het openbaar. De enige manier waarop ik haar dat kan leren, is juist door haar mee te nemen naar een restaurant en haar te laten zien wat goed gedrag is, en wat niet.”

Ervaring opdoen

Dat kost veel tijd, moeite en geduld, schrijft de vader. “En ervaringen die ze op moet doen in de echte wereld. Mijn excuses aan alle mensen die geïrriteerd raakten door de driftbui van mijn kind, maar jullie zijn onderdeel van haar leerervaring.”

Geen slechte opvoeding

“Ik begrijp heel goed dat het irritant is als een kind luidruchtig is in een restaurant”, gaat hij verder. “Maar voordat je boos wordt en ons veroordeelt, realiseer je dan eerst dat het geen kwestie van slechte opvoeding is. Wat je ziet, zijn ouders die hun best doen om hun kind op te voeden. Jouw ouders hebben ooit hetzelfde gedaan toen jij een kind was. Daardoor weet jij nu dat het irritant is als een kind zich zo gedraagt. Daardoor ben jij een fatsoenlijk mens geworden.”

