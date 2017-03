Vader ontdekt door deze foto dat zijn zoontje kanker heeft

De vader van de 14 maanden oude Jaxson dacht heel onschuldig een foto van zijn kleine jongen te maken, maar zonder dat hij het wist kon hij op die manier ontdekken dat zijn kindje kanker heeft. Zelf op onderzoek uitgaan, is dat wel zo’n goed idee? Dokter Rutger legt het uit in de video.

De vader bekeek de foto later op zijn smartphone en zag iets vreemds aan de ogen van zijn zoontje. Een van zijn ogen was wit op de foto en de ander rood. Hij zocht er niet meteen wat achter, want het kon misschien ook iets geks zijn met de camera. Maar toen hij het ook op andere foto’s zag, begon hij zich toch zorgen te maken. Het was de vader ook opgevallen dat het jongetje een beetje scheel begon te kijken en daarom lieten ze het toch maar controleren bij de dokter.

Tumor

Daar kreeg het jongetje uiteindelijk de heftige diagnose oogkanker. Hij begon eind vorig jaar met chemotherapie en doordat deze aansloeg, is de tumor al flink gekrompen. De tumor zal nooit helemaal verdwijnen, maar de artsen hopen het zo klein te kunnen krijgen dat het oog gered kan worden. Jaxson moet nog een oogtest krijgen, maar het lijkt erop dat zijn zicht goed is en de foto uiteindelijk zijn oog echt heeft gered.

Actie

Om de ziekte bekender te maken en te zorgen dat ouders er ook op letten bij hun kindjes, zijn de ouders van het jongetje een actie gestart om geld in te zamelen. Dat geld zullen ze doneren aan een stichting en het ziekenhuis waar het jongetje behandeld is.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: HLN.be. Beeld: Gofundme.com.