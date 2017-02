Vader krijgt hilarische brief van school omdat zoon ‘Wildo de Dildo’ speelt

Een brief van school is meestal reden tot zorgen, maar toen Paul Hunt de brief las waar zijn 10-jarige zoontje mee thuiskwam, moest hij stiekem lachen. Hij werd namelijk gewezen op een zelfverzonnen naam die zijn zoontje weleens tijdens de pauze gebruikte.

De rijmwoorden die de jongen gebruikte baarde de leraren zorgen, zo was er in de brief te lezen:

This letter, that was sent home from school today, is the funniest thing I’ve ever read. pic.twitter.com/5UYItrfVmO — Paul Hunt (@pahunt1978) 7 februari 2017

”Hoewel dit geen gebruikelijke ‘gedragsbrief’ is, wil ik u toch graag informeren over iets wat onze aandacht heeft getrokken en waar u misschien graag verder over wilt discussiëren met uw zoon.

Uw zoon en zijn vrienden verzinnen regelmatig personages die ze grappige namen geven en waarmee ze vervolgens spannende avonturen beleven op het schoolplein. Dit is op zich een creatieve manier om de tijd te verdrijven en totaal onschuldig. Toch is het ons opgevallen dat een van de personages de naam ‘Wilde de Dildo’ heeft. U kunt vast wel begrijpen dat wij ons hierover zorgen maken.

Overigens zeiden de kinderen dat ze geen idee hadden wat de naam betekent, maar dat ze wel wisten dat het een ongepast woord was om te gebruiken. Een van de kinderen zei dat hij het woord had opgevangen op het schoolplein, wij zullen hier onderzoek naar doen en het op de juiste manier afhandelen.”

Hunt vond de brief zo grappig dat hij besloot om er een foto van te maken en deze te tweeten. Hij heeft niks gezegd over een eventueel gesprek dat hij nog met zijn zoon heeft gevoerd.

