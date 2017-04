Vader van 15-jarig meisje overlijdt onverwachts – 2 jaar later doen zijn collega’s dít

In december 2014 werd agent Charlie Kondak doodgeschoten tijdens – wat leek – een routinerit. De 45-jarige man liet een vrouw en 6 kinderen achter.

Niet alleen zij hadden veel verdriet, ook zijn collega’s, met wie al ruim 17 jaar werkte, waren kapot van zijn dood. In de jaren die volgden, hielden het gezin en Charlies collega’s nauw contact. Ze werkten dan ook graag mee aan het plan van Charlies echtgenoot Teresa, die jongste dochter Aleena wilde verrassen. Haar ‘prom’ oftewel eindgala kwam in zicht en ze wist hoe graag Charlie haar had willen zien op deze bijzondere dag – en andersom. Zonder Aleena het te vertellen trommelde Teresa al Charlies collega’s en broers en zussen op, om haar op te wachten bij haar school en haar te verrassen als ze uit de bus stapte. Met z’n allen begeleidden ze haar naar het feest. Een bijzonder moment, waarvan Aleena duidelijk onder de indruk is.

Bron: Little Things. Beeld: iStock