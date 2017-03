Wanhopige vader doet noodoproep: ‘Help mijn zwaargewonde zoon in Peru!’

Tino Klumpen (55) is ten einde raad. Zijn 29-jarige zoon Martijn viel afgelopen maandag in Peru van 5 hoog naar beneden en ligt in coma in het ziekenhuis. Maar omdat Martijn niet verzekerd is, is er ontzettend veel geld nodig om hem in leven te houden.

Toen Martijn en zijn 4 maanden zwangere vriendin Pamela maandag bij hun huis in Peru aankwamen, bleek dat hun sleutel nog binnen lag. Martijn besloot om via het balkon van de buren naar binnen te klimmen, maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij viel bijna 10 meter naar beneden.

Schedelbreuk

Vader Tino kreeg het verschrikkelijke bericht te horen dat zijn zoon in Peru in coma in het ziekenhuis lag. Martijn heeft een schedelbreuk, gebroken nek- en ruggenwervels gebroken, veel andere botbreuken en interne bloedingen.

Nieuw bestaan opbouwen

Maar Martijn was niet verzekerd. Hij werd als 20-jarige opgepakt omdat hij bolletjes had geslikt en moest 6 jaar celstraf uitzitten. In 2015 kwam hij vrij. Hij was clean en wilde proberen om in Peru een nieuw bestaan op te bouwen. Hij werd verliefd, vond een huisje, en zijn vriendin raakte zwanger.

Crisiscentrum

Martijn kreeg na zijn vrijlating niet direct zijn paspoort terug, dat de overheid had ingenomen. En zonder paspoort kon hij geen zorgverzekering afsluiten. Dat is nu een groot probleem: de artsen willen hem pas behandelen als de kosten vooraf worden betaald. Tino heeft dus duizenden euro’s nodig om ervoor te zorgen dat zijn zoon de zorg krijgt die hij nodig heeft. “Alle hulp is welkom”, zegt hij. “Ik zit hier thuis in een soort crisiscentrum, trillend op mijn benen. Ik probeer echt alles!”

