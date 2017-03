Vader slaat zoontje (4) in elkaar omdat hij het woord ‘vier’ niet kan uitspreken

Een drama in het Amerikaanse Hagerstown: een 4-jarig jochie is daar in elkaar geslagen door zijn eigen vader. De reden? Hij kon het woord ‘vier’ niet uitspreken.

Vader Devon (33) kon het niet verkroppen dat zijn zoontje zijn eigen leeftijd niet kon uitspreken. Hij werd zelfs zo boos dat hij hem begon te slaan, krabben en zijn haren begon uit te trekken. Toen zijn moeder thuiskwam uit haar werk en zag wat er was gebeurd, zette ze Devon het huis uit en haastte zich met haar zoon naar het ziekenhuis. Daar stelden ze vast dat het jongetje verwondingen had aan zijn hoofd, gezicht, rug, billen en benen.

Werkloos

Alsof het nog niet erg genoeg is, moest zijn 6-jarige broertje toekijken hoe zijn vader tekeerging. Devon zat, nadat hij zijn baan was kwijtgeraakt, sinds een jaar werkloos thuis en was huisvader. Binnenkort staat hij terecht voor kindermishandeling.

Hagerstown-area man held without bail in beating of 4-year-old son. https://t.co/r2mQ0LmmGm pic.twitter.com/DHPI5Cmi9Z — Herald-Mail Media (@HeraldMailNews) 9 maart 2017

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock