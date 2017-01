Vader krijgt ten onrechte te horen dat zijn zoon is gevonden na lawine Italië

Afgelopen vrijdag kregen Alessio Feniello en zijn familie te horen dat zijn zoon en zijn vriendin de lawine bij het hotel in Italië overleefd zouden hebben, maar uren later bleek het verhaal anders in elkaar te steken (tekst gaat verder onder video).

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Drie puppy’s levend onder de sneeuw van dezelfde lawine vandaan gehaald:

Overlevenden

Vlak voor de sneeuw ging schuiven, belde Stefano nog met zijn vader om door te geven dat ze naar huis zouden gaan rijden, maar dat ze nog moesten wachten op de sneeuwschuivers en daardoor pas de volgende dag konden gaan. Een paar uur later kwam de sneeuw naar beneden terwijl de zoon en zijn vriendin nog in het hotel zaten. Zijn ouders wisten niet of de twee het hadden overleefd en wachtten in spanning in het ziekenhuis op een bericht. “Ik stond in het ziekenhuis te wachten toen een agent riep dat er meer overlevenden gevonden waren inclusief mijn zoon”, vertelt de vader.

Vriendin

In de uren daarna kwamen de eerste ambulances aan bij het ziekenhuis. In de derde ambulance die arriveerde lag inderdaad de vriendin van Stefano, maar Stefano zelf kwam nooit aan bij het ziekenhuis: hij was helemaal niet gevonden. Zijn vriendin vertelde dat zij de arm van haar vriend nog had gezien, maar reddingswerkers vonden de jongen niet. “Voor mijn zoon is geen hoop meer”, zegt Alessio.

Puppy’s

6 dagen na de lawine wordt er nog steeds gezocht in het gebied van het hotel. Er zijn al 9 doden gevonden en 9 mensen onder het puin vandaan gered, maar er worden nog 20 mensen vermist. Gisteren werden er drie puppy’s levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Dat is het bewijs dat er nog ruimtes met zuurstof zijn in het hotel en daarom is er nog hoop dat er overlevenden gevonden kunnen worden.



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.