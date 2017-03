Moeder van 5 nam een vagina-facelift: “Het beste wat ik ooit heb gedaan”

Haar leven is compleet veranderd, zegt Lyndsey Hiatt, moeder van 5 kinderen. Ze koos voor een vagina-facelift, omdat ze verschillende klachten had overgehouden na haar 5 zwangerschappen.

“Ik heb 5 kinderen gekregen. En ze waren groot”, vertelt Lyndsey in de Britse show This Morning. Na de zwangerschappen had Lyndsey last van urineverlies. Ook beleefde ze geen plezier meer tijdens het vrijen. Maar ze was vooral erg ongelukkig met hoe haar vagina eruit zag. “Ik was mijn zelfvertrouwen kwijt.”

Geen snijwerk

Daarom besloot ze om een vagina-facelift te laten doen: een ingreep waar geen snijwerk aan te pas komt, alles wordt met een laser gedaan. “De laser veroorzaakt kleine wondjes, wat een genezingsproces in werking zet. Daardoor wordt het weefsel steviger en strakker. Je bent gewoon bij bewustzijn tijdens de ingreep, maar het doet helemaal geen pijn.”

Duur grapje

Zo’n vagina-facelift kost omgerekend 570 euro. Holly heeft het 2 keer laten doen. Een duur grapje, maar Holly is dolgelukkig met het resultaat. “Het is het beste wat ik ooit voor mezelf heb gedaan”, zegt ze in de show. “Mijn gevoel kwam direct terug en ’t is een stuk strakker geworden.”

Bron: The Sun. Beeld: Istock