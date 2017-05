Dit vakantiekiekje zet iedereen op het verkeerde spoor

Toen dit stel hun vakantiefoto op social media plaatsten, werden ze overspoeld met reacties van familie en vrienden. Want zat de man nu echt in zijn blootje op de boot? Of was er wat anders aan de hand?

Er bleek sprake te zijn van een nogal gênante optische illusie. De man op de foto heeft namelijk de benen van zijn vrouw op schoot, waardoor het lijkt alsof hij bloot voor de foto poseert. De man heeft echter gewoon zijn zwembroek aan. Helaas ziet niet iedereen dit meteen, zo blijkt uit de reacties…

”Gladde benen”

”Toen ik de thumbnail zag, dacht ik dat hij helemaal naakt was. Toen realiseerde ik me dat het zijn hand was. Toen klikte ik en besefte dat het haar benen waren. Toen ging ik terug naar de thumbnail en bedacht ik me dat ze dat opzettelijk gedaan moesten hebben. Daarna klikte ik weer en realiseerde ik me dat ze dat niet deden. Deze post is een echte emotionele rollercoaster geweest voor mij.” Een ander reageerde met: ”Hij had echt heeeel gladde benen… in het begin.”

Bron en beeld: Imgur/iStock